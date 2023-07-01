Горбунов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1937
Дата смерти05.01.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1937
Рождение ребёнка
21.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.01.1964
Дочь: Горбунова Марина Николаевна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна
Кирюшкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1989