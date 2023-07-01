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Горбунов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1937

Дата смерти

05.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1937

Отец: Горбунов Николай Петрович

Мать: Кистанова Александра Степановна

Рождение ребёнка
21.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.01.1964

Дочь: Горбунова Марина Николаевна

Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна

Кирюшкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Мария Васильевна

Смерть
05.01.1989
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