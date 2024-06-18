Кучинский Александр Рихартович 08.08.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кучинский Александр Рихартович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1937

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кучинская Анна Александровна

Рождение ребёнка
15.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корж Татьяна Нестеровна

Рождение ребёнка
28.10.1965

Сын: Кучинский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Корж Татьяна Нестеровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1999

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