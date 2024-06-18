Кучинский Александр Рихартович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1937
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корж Татьяна Нестеровна
Рождение ребёнка
28.10.1965
Сын: Кучинский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Корж Татьяна Нестеровна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1999