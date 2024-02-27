Климочкина Тамара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климочкина Тамара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1962

Сын: Климочкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Климочкин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
27.09.1962

Сын: Климочкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Климочкин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
08.09.1967

Дочь: Спивак Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Климочкин Василий Ефимович

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