Климочкина Тамара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1962
Сын: Климочкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Климочкин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
27.09.1962
Сын: Климочкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Климочкин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
08.09.1967
Дочь: Спивак Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Климочкин Василий Ефимович