Иванова (Финогенова?) Авдотья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Финогенова?) Авдотья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Финогенов Николай Казмин

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Иванов (финогенов) Александр Николаев

Отец ребёнка: Финогенов Николай Казмин

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Иванов (финогенов) Иван Николаев

Отец ребёнка: Финогенов Николай Казмин

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финогенов Николай Казмин

Место жительства
Неизвестно
Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
После 1858
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