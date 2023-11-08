Иванова (Финогенова?) Авдотья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Финогенов Николай Казмин
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иванов (финогенов) Александр Николаев
Отец ребёнка: Финогенов Николай Казмин
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иванов (финогенов) Иван Николаев
Отец ребёнка: Финогенов Николай Казмин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
После 1858