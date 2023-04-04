Тихонов Дмитрий Емельянович
Место рожденияРоссийская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Дата рождения06.11.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.11.1905
Отец: Тихонов Емельян Северьянов
Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Крещение
07.11.1905
Туймазинского района Республики Башкортостан. Церковная ул. 13А Храм Воздвижения Честного Креста Господня в с. Воздвиженке
Смерть
Неизвестно