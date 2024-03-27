Мухаметьянова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметьянова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Валеева Маусиля Ишмухаметовна

Отец ребёнка: Мухаметьянов Ишмухамет

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1933

Сын: Мухаметьянов Гаян Ишмухаметович

Отец ребёнка: Мухаметьянов Ишмухамет

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Кяфия Ишмухаметовна

Отец ребёнка: Мухаметьянов Ишмухамет

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газима Ишмухаметовна

Отец ребёнка: Мухаметьянов Ишмухамет

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайнагабдинова Мунжима Ишмухаметовна

Отец ребёнка: Мухаметьянов Ишмухамет

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минзифа Ишмухаметовна

Отец ребёнка: Мухаметьянов Ишмухамет

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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