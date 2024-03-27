Мухаметьянова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Валеева Маусиля Ишмухаметовна
Отец ребёнка: Мухаметьянов Ишмухамет
Рождение ребёнка
05.02.1933
Сын: Мухаметьянов Гаян Ишмухаметович
Отец ребёнка: Мухаметьянов Ишмухамет
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Кяфия Ишмухаметовна
Отец ребёнка: Мухаметьянов Ишмухамет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Газима Ишмухаметовна
Отец ребёнка: Мухаметьянов Ишмухамет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайнагабдинова Мунжима Ишмухаметовна
Отец ребёнка: Мухаметьянов Ишмухамет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минзифа Ишмухаметовна
Отец ребёнка: Мухаметьянов Ишмухамет
Смерть
Неизвестно