Козлов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Козлов Натар Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Козлов Акинтий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Козлов Укол Семенович

Мать ребёнка: не указана

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Козлов Максим Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Козлов Никита Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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