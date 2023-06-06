Козлов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: не указана
Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно