Волчкова (Андриечева) Марфа Тихонова
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
Муж: Волчков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
09.01.1910
Отец ребёнка: Волчков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
21.08.1911
Отец ребёнка: Волчков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
28.12.1912
Сын: Волчков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Волчков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
09.08.1917
Сын: Волчков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Волчков Михаил Ильин
Рождение ребёнка
1922
Сын: Волчков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Волчков Михаил Ильин
Смерть
Неизвестно