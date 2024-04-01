Liland (Seim) Anna Styrksdtr
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1818
Рождение ребёнка
14.07.1819
Дочь: Litsheim (Jelsa) Martha Karina Larsdatter
Отец ребёнка: Liland Lars Brynjulfson
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Liland) Kari Larsdatter
Отец ребёнка: Liland Lars Brynjulfson
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Liland Lars Brynjulfson
Смерть
1829