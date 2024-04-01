Liland (Seim) Anna Styrksdtr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Liland (Seim) Anna Styrksdtr

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1818

Муж: Liland Lars Brynjulfson

Рождение ребёнка
14.07.1819

Дочь: Litsheim (Jelsa) Martha Karina Larsdatter

Отец ребёнка: Liland Lars Brynjulfson

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Liland) Kari Larsdatter

Отец ребёнка: Liland Lars Brynjulfson

Рождение ребёнка
1825

Сын: Liland Brynjulv Larsson

Отец ребёнка: Liland Lars Brynjulfson

Смерть
1829

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