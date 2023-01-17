Ремизова Прасковья Анкудиновна
Место рождения
Дата рождения24.10.1872 ст.
Дата смерти26.09.1937
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1872 ст.
Отец: Евстратов Анкудин
Мать: Сафронова Евдокия
Рождение ребёнка
1898
Сын: Чистяков Александр Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.07.1904
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.08.1907
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.06.1914
Дочь: Ремизова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.1937