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Ремизова Прасковья Анкудиновна

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Место рождения

Чепурино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

24.10.1872 ст.

Дата смерти

26.09.1937

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1872 ст.

Отец: Евстратов Анкудин

Мать: Сафронова Евдокия

Чепурино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Чистяков Александр Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.07.1904

Сын: Ремизов Илья Иванович

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1907

Сын: Ремизов Сергей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1914

Дочь: Ремизова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремизов Иван Дмитриевич

Смерть
26.09.1937
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