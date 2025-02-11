Воробьёв Алимпий Афанасьевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецВоробьёв Афанасий Панкратьевич1787 г.р.
МатьВоробьёва Анна Феоктистовна1789 г.р.
Дети
Воробьёв Аверьян Алимпиевич1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Воробьёв Аверьян Алимпиевич
Мать ребёнка: Воробьёва Варвара Дмитриевна
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Кожевникова (Воробьёва) Прасковья Алимпиевна
Мать ребёнка: Воробьёва Варвара Дмитриевна
Смерть
Неизвестно