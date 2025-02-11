Воробьёв Алимпий Афанасьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Воробьёв Алимпий Афанасьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Воробьёв Афанасий Панкратьевич1787 г.р.
Мать
Воробьёва Анна Феоктистовна1789 г.р.
Дети
Воробьёв Аверьян Алимпиевич1826 г.р.
Кожевникова (Воробьёва) Прасковья Алимпиевна1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Афанасий Панкратьевич

Мать: Воробьёва Анна Феоктистовна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Воробьёв Аверьян Алимпиевич

Мать ребёнка: Воробьёва Варвара Дмитриевна

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Кожевникова (Воробьёва) Прасковья Алимпиевна

Мать ребёнка: Воробьёва Варвара Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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