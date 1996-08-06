Боровик Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровик Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1946

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1946

Отец: Боровик Иван Моисеевич

Мать: Боровик Мария Даниловна

Рождение ребёнка
05.06.1973

Дочь: Матвеева Марина Михайловна

Мать ребёнка: Боровик Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
07.07.1976

Дочь: Коваленко Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Боровик Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
20.07.1979

Дочь: Куликова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Боровик Наталья Константиновна

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