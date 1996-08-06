Боровик Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1946
Отец: Боровик Иван Моисеевич
Мать: Боровик Мария Даниловна
Рождение ребёнка
05.06.1973
Дочь: Матвеева Марина Михайловна
Мать ребёнка: Боровик Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
07.07.1976
Дочь: Коваленко Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Боровик Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
20.07.1979
Дочь: Куликова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Боровик Наталья Константиновна