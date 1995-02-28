Бусарова (Анисимова) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения15.12.1937
Дата смерти28.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1937
Отец: Анисимов Петр Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бусаров Виктор Александрович
Рождение ребёнка
19.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бусаров Виктор Александрович
Смерть
28.02.1995
Мытищи, Мытищи, Московская область