Бусарова (Анисимова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусарова (Анисимова) Варвара Петровна

Место рождения

Терпигорьево, Мытищи, Московская область

Дата рождения

15.12.1937

Дата смерти

28.02.1995

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

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Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1937

Отец: Анисимов Петр Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Терпигорьево, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусаров Виктор Александрович

Рождение ребёнка
27.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бусаров Виктор Александрович

Беляниново, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бусаров Виктор Александрович

Беляниново, Мытищи, Московская область
Смерть
28.02.1995
Мытищи, Мытищи, Московская область

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