Бенгард Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1977
Дочь: Волохова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Тюльпанова Галина Степановна
Рождение ребёнка
22.02.1980
Дочь: Хворова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Тюльпанова Галина Степановна
Смерть
Неизвестно