Бенгард Виктор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБенгард Виктор

Бенгард Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюльпанова Галина Степановна

Рождение ребёнка
22.10.1977

Дочь: Волохова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Тюльпанова Галина Степановна

Рождение ребёнка
22.02.1980

Дочь: Хворова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Тюльпанова Галина Степановна

Смерть
Неизвестно

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