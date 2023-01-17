Бадмаев Гальчи Мужанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1976
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1965
Мать ребёнка: Бадмаева Тамара Прокопьевна
Рождение ребёнка
18.06.1967
Дочь: Бадмаева Ольга Гальчиевна
Мать ребёнка: Бадмаева Тамара Прокопьевна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение
1976
Отец: не указан
Мать: Хандабан
Смерть
1976