Бадмаев Гальчи Мужанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадмаев Гальчи Мужанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1965

Сын: Бадмаев Алдар Гальчиевич

Мать ребёнка: Бадмаева Тамара Прокопьевна

Рождение ребёнка
18.06.1967

Дочь: Бадмаева Ольга Гальчиевна

Мать ребёнка: Бадмаева Тамара Прокопьевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение
1976

Отец: не указан

Мать: Хандабан

Смерть
1976
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