Небылица Автоном — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небылица Автоном

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Новикова Прасковья

Мать ребёнка: Небылица Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Небылица Даниил

Мать ребёнка: Небылица Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Небылица Митрофан

Мать ребёнка: Небылица Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Небылица Михаил

Мать ребёнка: Небылица Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Небылица Павел

Мать ребёнка: Небылица Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Небылица Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устья

Мать ребёнка: Небылица Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярина

Мать ребёнка: Небылица Фёкла

Смерть
Неизвестно
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