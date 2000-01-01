Небылица Автоном
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Новикова Прасковья
Мать ребёнка: Небылица Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Небылица Даниил
Мать ребёнка: Небылица Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Небылица Митрофан
Мать ребёнка: Небылица Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Небылица Михаил
Мать ребёнка: Небылица Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Небылица Павел
Мать ребёнка: Небылица Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Небылица Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устья
Мать ребёнка: Небылица Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярина
Мать ребёнка: Небылица Фёкла
Смерть
Неизвестно