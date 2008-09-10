Куряева Виктория Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куряева Виктория Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2008

Отец: Куряев Дмитрий Валерьевич

Мать: Куряева Марина Владимировна

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