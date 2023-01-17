Тхорик Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТхорик Григорий Павлович

Тхорик Григорий Павлович

avatar

Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

13.10.1927

Дата смерти

08.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927

Отец: Тхорик Павел Николаевич

Мать: Тхорик Параскева Игнатьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Крещение
20.10.1927
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: стрелок | Призван антопольским РВК Брестской области
Смерть
08.04.1945
Причина смерти: убит в бою
Похороны
Неизвестно
д. Медникен (Дружное), Зеленоградский район, Калининградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
50 м западнее ж/д полотна
Перезахоронение
Неизвестно
п. Переславское, Зеленоградский район, Калининградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Братская могила ул. Гвардейская, 16а
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close