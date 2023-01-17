Тхорик Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения13.10.1927
Дата смерти08.04.1945
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927
Крещение
20.10.1927
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: стрелок | Призван антопольским РВК Брестской области
Смерть
08.04.1945
Причина смерти: убит в бою
Похороны
Неизвестно
д. Медникен (Дружное), Зеленоградский район, Калининградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
50 м западнее ж/д полотна
Перезахоронение
Неизвестно
п. Переславское, Зеленоградский район, Калининградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Братская могила ул. Гвардейская, 16а