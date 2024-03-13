Пуртова Нина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1948
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1948
Отец: Пуртов Роман Кириллович
Мать: Клыкова Мария
Рождение ребёнка
25.02.1972
Дочь: Артемьева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Емельяненко Александр
Рождение ребёнка
02.04.1974
Сын: Емельяненко Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Емельяненко Александр
Рождение ребёнка
14.10.1986
Сын: Пуртов Сергей Вениаминович
Отец ребёнка: Пуртов Вениамин Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно