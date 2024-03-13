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Пуртова Нина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1948

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1948

Отец: Пуртов Роман Кириллович

Мать: Клыкова Мария

Рождение ребёнка
25.02.1972

Дочь: Артемьева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Емельяненко Александр

Рождение ребёнка
02.04.1974

Сын: Емельяненко Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Емельяненко Александр

Рождение ребёнка
14.10.1986

Сын: Пуртов Сергей Вениаминович

Отец ребёнка: Пуртов Вениамин Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуртов Вениамин Григорьевич

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