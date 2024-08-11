Ташкинова (Самкова) Устинья Онисимовна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ташкинов Моисей Семенович
Рождение ребёнка
19.08.1861
Отец ребёнка: Ташкинов Моисей Семенович
Рождение ребёнка
01.?.1864
Дочь: Ташкинова Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Ташкинов Моисей Семенович
Рождение ребёнка
До 1868
Дочь: Ташкинова Ксения Моисеевна
Отец ребёнка: Ташкинов Моисей Семенович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Ташкинов Сергей Моисеевич
Отец ребёнка: Ташкинов Моисей Семенович
Рождение ребёнка
21.10.1887
Дочь: Ташкинова Анастасия Моисеевна
Отец ребёнка: Ташкинов Моисей Семенович
Смерть
Неизвестно