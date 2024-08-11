Ташкинова (Самкова) Устинья Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташкинова (Самкова) Устинья Онисимовна

Место рождения

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташкинов Моисей Семенович

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ташкинов Павел Моисеевич

Отец ребёнка: Ташкинов Моисей Семенович

Рождение ребёнка
19.08.1861

Сын: Ташкинов Иоанн Моисеевич

Отец ребёнка: Ташкинов Моисей Семенович

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.?.1864

Дочь: Ташкинова Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Ташкинов Моисей Семенович

Рождение ребёнка
До 1868

Дочь: Ташкинова Ксения Моисеевна

Отец ребёнка: Ташкинов Моисей Семенович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Ташкинов Сергей Моисеевич

Отец ребёнка: Ташкинов Моисей Семенович

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.10.1887

Дочь: Ташкинова Анастасия Моисеевна

Отец ребёнка: Ташкинов Моисей Семенович

Смерть
Неизвестно

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