Гринченко (Усикова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1999
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Усиков Константин
Мать: Усикова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гринченко Владимир
Отец ребёнка: Гринченко Владимир
Рождение ребёнка
17.02.1938
Дочь: Сирач (Гринченко) Валентина
Отец ребёнка: Гринченко Владимир
Рождение ребёнка
14.08.1939
Сын: Гринченко Николай
Отец ребёнка: Гринченко Владимир
Рождение ребёнка
26.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринченко Владимир
Смерть
1999
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область