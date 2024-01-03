Гринченко (Усикова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринченко (Усикова) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Усиков Константин

Мать: Усикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринченко Владимир

Отец ребёнка: Гринченко Владимир

Рождение ребёнка
17.02.1938

Дочь: Сирач (Гринченко) Валентина

Отец ребёнка: Гринченко Владимир

Рождение ребёнка
14.08.1939

Сын: Гринченко Николай

Отец ребёнка: Гринченко Владимир

Рождение ребёнка
26.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринченко Владимир

Смерть
1999
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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