Вороненкова (Федорова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вороненкова (Федорова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1955

Отец: Федоров Николай Семенович

Мать: Федорова Нинеля Ивановна

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