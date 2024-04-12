Винокурова (Смирнова) Арина Пименовна
Место рождения
Дата рождения07.04.1882 ст.
Дата смертиДо 1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1882 ст.
Бракосочетание
30.04.1906 ст.
Спас-Шелутино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.01.1907 ст.
Сын: Винокуров Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Винокуров Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.
Сын: Винокуров Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Винокуров Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.02.1913 ст.
Дочь: Изилаева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Винокуров Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.03.1915 ст.
Дочь: Винокурова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Винокуров Григорий Афанасьевич
Смерть
До 1926