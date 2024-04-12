Винокурова (Смирнова) Арина Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова (Смирнова) Арина Пименовна

Место рождения

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

07.04.1882 ст.

Дата смерти

До 1926

Пол

Женский

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1882 ст.

Отец: Смирнов Пимен Васильевич

Мать: Смирнова Евдокия Ермиловна

Починок, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
30.04.1906 ст.

Муж: Винокуров Григорий Афанасьевич

Спас-Шелутино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.01.1907 ст.

Сын: Винокуров Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Винокуров Григорий Афанасьевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.10.1908 ст.

Сын: Винокуров Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Винокуров Григорий Афанасьевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.02.1913 ст.

Дочь: Изилаева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Винокуров Григорий Афанасьевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.03.1915 ст.

Дочь: Винокурова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Винокуров Григорий Афанасьевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
До 1926
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