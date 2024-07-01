Федотова Дорошенко Галина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Федотов Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1962
Сын: Федотов Александр Иванович
Отец ребёнка: Федотов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно