Федотова Дорошенко Галина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Дорошенко Галина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Федотов Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.03.1962

Сын: Федотов Александр Иванович

Отец ребёнка: Федотов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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