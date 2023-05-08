Ветошенкова Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошенкова Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.2012

Сын: Ветошенков Артём Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.2015

Сын: Ветошенков Сергей Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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