Ветошенкова Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.2012
Сын: Ветошенков Артём Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.2015
Сын: Ветошенков Сергей Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности