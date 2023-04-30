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Садыков Денис Дамирович
Садыков Денис Дамирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.06.1980
Пол
Мужской
Отец
Садыков Дамир Фасхутдинович
Мать
Рубанова Раиса
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1980
Отец:
Садыков Дамир Фасхутдинович
Мать:
Рубанова Раиса
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