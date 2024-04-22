Ванюшкин (Ванюшкинъ) Иван (Иванъ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюшкин (Ванюшкинъ) Иван (Иванъ)

Место рождения

Николо-Скопин, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Ванюшкинъ ?

Мать: не указана

Николо-Скопин, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Год указан примерно Место примерно В Российской Империи, Скопинский уезд (Рязанская губерния) c 1796 по 1917 гг.
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Ванюшкин Петр Ивановичъ

Мать ребёнка: не указана

Николо-Скопин, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Николо-Скопин - предположительно. В Российской Империи, Скопинский уезд (Рязанская губерния) c 1796 по 1917 гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Внюшкин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ванюшкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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