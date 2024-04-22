Ванюшкин (Ванюшкинъ) Иван (Иванъ)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Место
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Рождение
Около 1879
Отец: Ванюшкинъ ?
Год указан примерно Место примерно В Российской Империи, Скопинский уезд (Рязанская губерния) c 1796 по 1917 гг.
Рождение ребёнка
Около 1899
Николо-Скопин - предположительно. В Российской Империи, Скопинский уезд (Рязанская губерния) c 1796 по 1917 гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно