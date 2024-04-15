Калайда Нина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усенко Виктор
Рождение ребёнка
09.11.1960
Сын: Усенко Николай Викторович
Отец ребёнка: Усенко Виктор
Рождение ребёнка
01.12.1964
Сын: Усенко Владимир Викторович
Отец ребёнка: Усенко Виктор
Рождение ребёнка
20.10.1970
Дочь: Усенко Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Усенко Виктор