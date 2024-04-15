Калайда Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалайда Нина Фёдоровна

Калайда Нина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1941

Отец: Калайда Фёдор Афанасьевич

Мать: Рогозина Мария Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усенко Виктор

Рождение ребёнка
09.11.1960

Сын: Усенко Николай Викторович

Отец ребёнка: Усенко Виктор

Рождение ребёнка
01.12.1964

Сын: Усенко Владимир Викторович

Отец ребёнка: Усенко Виктор

Рождение ребёнка
20.10.1970

Дочь: Усенко Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Усенко Виктор

Мы используем куки для улучшения работы сайта.