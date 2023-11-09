Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1990

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

18 г.р.

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.18

Сын: Даниил

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение
20.04.1990

Отец: Игорь

Мать: Галина

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