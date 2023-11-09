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Виталий
Виталий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.04.1990
Пол
Мужской
Отец
Игорь
1966 г.р.
Мать
Галина
1965 г.р.
Дети
Даниил
18 г.р.
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.18
Сын:
Даниил
Мать ребёнка:
Екатерина
Рождение
20.04.1990
Отец:
Игорь
Мать:
Галина
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