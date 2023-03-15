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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АД
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Петр

Отец ребёнка: Щербаков Корний

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Корний

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Щербакова (Щербакова) Екатерина

Отец ребёнка: Щербаков Корний

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
Неизвестно

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