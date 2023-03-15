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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Петр
Отец ребёнка: Щербаков Корний
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаков Корний
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Щербакова (Щербакова) Екатерина
Отец ребёнка: Щербаков Корний
Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
Неизвестно