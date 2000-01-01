Долин Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долин Андрей Николаевич

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Место рождения

Гагарысова деревня

Дата рождения

01.10.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1907

Отец: Долин Николай Косьмин

Мать: Феодосья Федоровна

Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно
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