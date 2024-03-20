Щегловский Тарас Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щегловский Тарас Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щегловский Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрущёва, Артюхова Пелагея Тарасовна

Мать ребёнка: Щегловская Аксинья Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щегловский Пётр Тарасович

Мать ребёнка: Щегловская Аксинья Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щегловская Аксинья Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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