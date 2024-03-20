Щегловский Тарас Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щегловский Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрущёва, Артюхова Пелагея Тарасовна
Мать ребёнка: Щегловская Аксинья Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щегловский Пётр Тарасович
Мать ребёнка: Щегловская Аксинья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно