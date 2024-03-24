Глухов Дмитрий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти12.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1912
Сын: Глухов Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Глухова Наталия Ефимовна
Рождение ребёнка
18.11.1920
Дочь: Квачева Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Глухова Наталия Ефимовна
Смерть
12.02.1943
Причина смерти: старческая дряхлость.