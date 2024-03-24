Глухов Дмитрий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Дмитрий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

12.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1912

Сын: Глухов Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Глухова Наталия Ефимовна

Рождение ребёнка
18.11.1920

Дочь: Квачева Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Глухова Наталия Ефимовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
12.02.1943
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: старческая дряхлость.
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