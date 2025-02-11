Урусов Егор Васильев
мужской, родился 1793, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Урусов Иван Егоров1815 г.р.
Урусов Ефим Егоров1824 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1815
Сын: Урусов Иван Егоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Урусов Ефим Егоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Урусов Данила Егоров
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно