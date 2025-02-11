Урусов Егор Васильев 1793 — найти родственников по фамилии на Familio

Урусов Егор Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1793, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Урусов Иван Егоров1815 г.р.
Урусов Ефим Егоров1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1815

Сын: Урусов Иван Егоров

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1824

Сын: Урусов Ефим Егоров

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Урусов Данила Егоров

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

139 Семья

Смерть
Неизвестно

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