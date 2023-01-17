Матвеенко (Цыганкова) Ирина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеенко (Цыганкова) Ирина Леонидовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1953

Отец: Цыганков Леонид Алексеевич

Мать: Цыганкова Ольга Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеенко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеенко Мария Владимировна

Отец ребёнка: Матвеенко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеенко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Матвеенко Владимир

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
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