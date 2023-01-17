Матвеенко (Цыганкова) Ирина Леонидовна
Место рождения
Дата рождения16.02.1953
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеенко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеенко Мария Владимировна
Отец ребёнка: Матвеенко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеенко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Матвеенко Владимир
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва