Дерюгина (Наквакина) Мария Сафоновна
Место рожденияс. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
30.01.1898
Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
Неизвестно