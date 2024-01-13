Дерюгина (Наквакина) Мария Сафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюгина (Наквакина) Мария Сафоновна

Место рождения

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
30.01.1898

Муж: Дерюгин Василий Федорович

Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
Неизвестно
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