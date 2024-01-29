Черепанов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черепанова) Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хребтова Агафья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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