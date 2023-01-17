Котова Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Васса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Котов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Котов Тимофей Петрович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Котов Лука Тимофеевич

Отец ребёнка: Котов Тимофей Петрович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1829

Сын: Котов Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Котов Тимофей Петрович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Тимофей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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