Сверчков Яков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сверчков Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Сверчков Константин Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Сверчков Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно