Сверчков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСверчков Яков

Сверчков Яков

avatar

Место рождения

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Сверчков Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Сверчков Константин Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сверчков Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Сверчков Семен Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close