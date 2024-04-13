Загребин Фёдор Трофимович 06.02.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Загребин Фёдор Трофимович

Автор
АМ
Мыльников А.

мужской, родился 06.02.1902 ст., Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния

умер 1961

Отец
Загребин Трофим Евдокимович21.07.1873 г.р.
Мать
Загребина (Пушкарева) Неонила Васильевна15.10.1875 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1902 ст.

Отец: Загребин Трофим Евдокимович

Мать: Загребина (Пушкарева) Неонила Васильевна

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния

Крещение в Покровской церкви с. Адышево 07.02.1902 г. Крестный дер. Епимаховская Гаврил Алексеев Подыниногин.

Смерть
1961

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