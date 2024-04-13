Загребин Фёдор Трофимович
мужской, родился 06.02.1902 ст., Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
умер 1961
ОтецЗагребин Трофим Евдокимович21.07.1873 г.р.
МатьЗагребина (Пушкарева) Неонила Васильевна15.10.1875 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1902 ст.
Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1961
Крещение в Покровской церкви с. Адышево 07.02.1902 г. Крестный дер. Епимаховская Гаврил Алексеев Подыниногин.