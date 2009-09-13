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Гайнанова Камилла Ришатовна
Гайнанова Камилла Ришатовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.09.2009
Пол
Женский
Отец
Гайнанов Ришат Рамазанович
Мать
Мустакимова Зиниля Радиковна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2009
Отец:
Гайнанов Ришат Рамазанович
Мать:
Мустакимова Зиниля Радиковна
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