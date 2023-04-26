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Никита Петров

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Пётр

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Петрова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Клачков Григорий Никитин

Мать ребёнка: Марья Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ольга Никитина

Мать ребёнка: Марья Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: Марья Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Головин Александр Никитин

Мать ребёнка: Марья Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Головин Пётр Никитин

Мать ребёнка: Марья Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
56
Смерть
Неизвестно

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