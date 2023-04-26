Никита Петров
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ольга Никитина
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Головин Александр Никитин
Мать ребёнка: Марья Петрова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Головин Пётр Никитин
Мать ребёнка: Марья Петрова
Место жительства
1858
56
Смерть
Неизвестно