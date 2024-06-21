Ураков Мирон Петров Вычислено 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Мирон Петров

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1750

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1731 г.р.

Мать

Вычислено 1727 г.р.

Жена

Вычислено 1746 г.р.

Дети

Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1783 г.р.
Вычислено 1788 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750

Отец: Ураков Пётр Денисов

Мать: Уракова Ирина Пахомова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Упоминание
11.06.1762
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1762 года починка по реке Иж ( РГАДА 350-2-1172, лист 075)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Дочь: (Уракова) Матрона Миронова

Мать ребёнка: Уракова Елена Степанова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
До 1782

Жена: Уракова Елена Степанова

Невеста: взята Калинурской волсти из починка Грудчика(?), ясашная. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333)
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Дочь: (Уракова) Мавра Миронова

Мать ребёнка: Уракова Елена Степанова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Дочь: (Уракова) Анна Миронова

Мать ребёнка: Уракова Елена Степанова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Упоминание
25.06.1795
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 45 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 332об.)
Смерть
1810
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043, №34)

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