Ураков Мирон Петров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1750
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1750
Отец: Ураков Пётр Денисов
Мать: Уракова Ирина Пахомова
Год рождения вычислен по РС 1795
Упоминание
11.06.1762
Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1762 года починка по реке Иж ( РГАДА 350-2-1172, лист 075)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Дочь: (Уракова) Матрона Миронова
Мать ребёнка: Уракова Елена Степанова
Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
До 1782
Жена: Уракова Елена Степанова
Невеста: взята Калинурской волсти из починка Грудчика(?), ясашная. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333)
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Дочь: (Уракова) Мавра Миронова
Мать ребёнка: Уракова Елена Степанова
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Дочь: (Уракова) Анна Миронова
Мать ребёнка: Уракова Елена Степанова
Год рождения вычислен по РС 1795
Упоминание
25.06.1795
Упоминается в возрасте 45 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 332об.)
Смерть
1810
РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043, №34)