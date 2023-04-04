Дервиз (Лаврова) Ирина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дервиз (Лаврова) Ирина Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1931

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дервиз Григорий Георгиевич

Рождение ребёнка
03.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дервиз Григорий Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Дервиз Григорий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дервиз Григорий Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Художница
Смерть
1999
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