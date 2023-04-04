Дервиз (Лаврова) Ирина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1931
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дервиз Григорий Георгиевич
Рождение ребёнка
03.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дервиз Григорий Георгиевич
Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Художница
Смерть
1999