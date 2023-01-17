Поддубный Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубный Иван Максимович

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Место рождения

Богодуховская волость, Золотоношский уезд, Полтавская губерния

Дата рождения

08.10.1871

Дата смерти

08.08.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Богодуховская волость, Золотоношский уезд, Полтавская губерния
Место жительства
С 1913
Полтава, Украина
Место жительства
С 1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1927
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
08.08.1949
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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