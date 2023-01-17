Поддубный Иван Максимович
Место рожденияБогодуховская волость, Золотоношский уезд, Полтавская губерния
Дата рождения08.10.1871
Дата смерти08.08.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Богодуховская волость, Золотоношский уезд, Полтавская губерния
Место жительства
С 1913
Полтава, Украина
Место жительства
С 1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1927
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
08.08.1949