Махова Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1846
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Махов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Махова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Махов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Махова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Махов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Махов Василий Александрович
Рождение ребёнка
07.07.1881 ст.
Сын: Махов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Махов Василий Александрович
Рождение ребёнка
12.04.1885 ст.
Отец ребёнка: Махов Василий Александрович
Рождение ребёнка
13.06.1886 ст.
Дочь: Махова Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Махов Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно