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Махова Мария Петровна

Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Петр

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Махов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Махов Василий Александрович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Махова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Махов Василий Александрович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Махова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Махов Василий Александрович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Махов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Махов Василий Александрович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1881 ст.

Сын: Махов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Махов Василий Александрович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1885 ст.

Сын: Махов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Махов Василий Александрович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.06.1886 ст.

Дочь: Махова Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: Махов Василий Александрович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махов Василий Александрович

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