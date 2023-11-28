Ананьева (Лукошкина) Матрона Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Лукошкина) Матрона Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1872 ст.

Муж: Ананьев Арефий Романович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Романа Тимофеева Ананьева сын Арефий Романов первым браком 22 вдова от первого брака Матрона Матвеева Лукошкина 22
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ананьева Соломонида Арефьевна

Отец ребёнка: Ананьев Арефий Романович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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