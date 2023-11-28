Ананьева (Лукошкина) Матрона Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
04.02.1872 ст.
Романа Тимофеева Ананьева сын Арефий Романов первым браком 22 вдова от первого брака Матрона Матвеева Лукошкина 22
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Ананьева Соломонида Арефьевна
Отец ребёнка: Ананьев Арефий Романович
Смерть
Неизвестно