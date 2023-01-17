Киргизов Иван
Место рождения
Дата рождения31.10.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1917
Отец: Киргизов Иван (Иоанн)
Мать: не указана
Оренбургская область (в советское время - Чкаловская)
Военная служба
11.08.1941
Москва, город федерального значения Москва
Призван Ростокинский (Кривандинский) РВК гор. Москва в 161 курсбр 11 А СЗФ, Ворошиловский РВК, г. Сталинград
Демобилизация
22.07.1946
По другой информации: 30.03.1946
Военная награда
30.09.1948
Орден Красной звезды
Смерть
Неизвестно