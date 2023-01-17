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Киргизов Иван

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Место рождения

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область

Дата рождения

31.10.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1896 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1917

Отец: Киргизов Иван (Иоанн)

Мать: не указана

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Оренбургская область (в советское время - Чкаловская)
Военная служба
11.08.1941
Москва, город федерального значения Москва
Призван Ростокинский (Кривандинский) РВК гор. Москва в 161 курсбр 11 А СЗФ, Ворошиловский РВК, г. Сталинград
Демобилизация
22.07.1946
По другой информации: 30.03.1946
Военная награда
30.09.1948
Орден Красной звезды
Смерть
Неизвестно
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