Карлов Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.2011
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
16.01.2014
Дочь: Карлова Софья Викторовна
Мать ребёнка: Карлова (Смольянинова) Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
09.11.2016
Сын: Карлов Василий Викторович
Мать ребёнка: Карлова (Смольянинова) Анастасия Андреевна