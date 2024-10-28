Карлов Виктор Васильевич 24.02.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карлов Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.2011

Жена: Карлова (Смольянинова) Анастасия Андреевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
16.01.2014

Дочь: Карлова Софья Викторовна

Мать ребёнка: Карлова (Смольянинова) Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
09.11.2016

Сын: Карлов Василий Викторович

Мать ребёнка: Карлова (Смольянинова) Анастасия Андреевна

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