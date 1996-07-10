Дудакова Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудакова Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1926

Дата смерти

10.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1926

Отец: Дудаков Сергей Иванович

Мать: Дюбина Мария Кузьмична

Рождение ребёнка
19.07.1947

Сын: Чехуров Виктор Александрович

Отец ребёнка: Чехуров Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
07.05.1951

Дочь: Пчелинцева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Чехуров Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
01.06.1958

Дочь: Чехурова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Чехуров Александр Сергеевич

Смерть
10.07.1996

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