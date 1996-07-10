Дудакова Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1926
Дата смерти10.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1926
Отец: Дудаков Сергей Иванович
Мать: Дюбина Мария Кузьмична
Рождение ребёнка
19.07.1947
Сын: Чехуров Виктор Александрович
Отец ребёнка: Чехуров Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
07.05.1951
Дочь: Пчелинцева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Чехуров Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
01.06.1958
Дочь: Чехурова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Чехуров Александр Сергеевич
Смерть
10.07.1996